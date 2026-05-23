明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEASTグループ第18節（最終節）が23日に行われ、柏レイソルとジェフユナイテッド千葉が対戦した。今大会の最終節では“千葉ダービー”が実現。柏は前節終了時点で勝ち点「17」を獲得しており、現時点では8位につける。2025明治安田J1リーグで優勝争いを繰り広げたチームとすると、到底納得はできない順位ではあるが、現在は2連勝中と波に乗っており、最終節を白星で締め括ることは