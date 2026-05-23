タレント・あのが２３日、自身の公式Ｘを更新。冠番組であるテレビ朝日「あのちゃんねる」に関し、番組制作の姿勢に苦言を呈した上で、降板を宣言した。同局は同日、デイリースポーツの取材に対し「現在、あのさんの事務所と話し合いをしております」などと回答した。あのは１８日放送の同番組で、嫌いな芸能人を問われ実名で「鈴木紗理奈」と回答。これに鈴木が「いじめやん」などと不快感をあらわにし、番組が大炎上する事態