朝鮮総連の全体大会が都内で行われ、前回の大会から4年間で「核保有国としての地位が確固たるものとなった」などと表明されました。在日本朝鮮人総連合会=朝鮮総連の全体大会が23日、都内で開幕しました。大会では、総連結成80周年となる2035年までを「新たな闘争期」と定め、課題として、民族的権利の保護や、民族教育の質を高めることによる新世代の育成などに取り組んでいくことが示されました。朴久好 第一副議長「核保有