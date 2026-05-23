◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）巨人の田中瑛斗投手が猛虎打線を１回無安打無失点に抑えた。０―３の９回から登板。先頭の坂本、村上を連続三振に仕留めると、最後は代打・嶋村を二ゴロに打ち取って３者凡退に抑えた。これで今季リーグ単独トップの２０登板。防御率は０・５３になった。