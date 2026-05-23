タレントで実業家の紗栄子（39）が23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。経営する牧場で、米を作る野望を明かす場面があった。おすすめのキッチングッズを紹介する動画を公開。しかし、冒頭から「あんまりお料理するの正直好きじゃなくて。大変じゃん、料理って」と正直に告白。「献立を考えるところから、買い出しに行って、時間かけて作って、でも食べられるのは一瞬。その後に洗い物もある。長いじゃん。凄いクリエイ