プレミアリーグは23日、2025−26シーズンのEA SPORTS年間最優秀選手賞にマンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスを選出したことを発表した。今シーズンのプレミアリーグは、明日に最終節を控えているものの、アーセナルが22年ぶり14度目のリーグ制覇を達成。一方、来季の欧州大会出場権を巡る争いは複数のクラブが最終盤まで火花を散らす大混戦となっている。そしてプレミアリーグ