■陸上ダイヤモンドリーグ・厦門大会（日本時間23日、中国）世界最高峰のダイヤモンドリーグ2戦目となる厦門大会が行われ、110mハードルの日本記録保持者の村竹ラシッド（24、JAL）は13秒13（＋0.5）で2位。優勝はアメリカのJ.ブリット（27）が13秒07で2週連続優勝を果たした。今季初戦の木南記念（10日）では13秒05（ー0.2）で自身3番目の記録でシーズンインすると、先週のダイヤモンドリーグ中国・上海大会でも13秒18（＋0.1）