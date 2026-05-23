記者会見で話すソフトバンクの王貞治球団会長＝23日、福岡市ソフトバンクは23日、王貞治球団会長が前身の福岡ダイエーホークスで監督に就任して以降、球団や福岡に多大な功績を残した選手や指導者などを顕彰する「福岡王貞治レガシー賞」を創設すると発表した。今年始動した「王レガシープロジェクト」の一環。福岡市内で記者会見に臨んだ王球団会長は「野球を目指す青少年のために一つの大きな目標になってくれればいい」と語っ