◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京Ｄ）巨人が阪神に連敗を喫した。先発のウィットリーは４回まで無失点と力投したが、０―０の５回２死二、三塁から１番・立石に先制中前２点適時打を浴びた。外角高めの１５４キロ速球をライナーで運ばれた。阪神のドラフト１位ルーキー立石は２２日の３連戦初戦も１番スタメンで５打数３安打。井上が初回に左越え二塁打、４回には左前適時打も許していた。この２試合、試合の