「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）巨人が阪神に連敗。相手先発・村上に３安打完封を喫し、７連勝後に３連敗となった。天敵・村上の前に手も足も出なかった。初回、１番に入った浅野が打ち上げた飛球を遊撃・木浪、中堅・高寺らがお見合いする形で出塁（記録は二塁打）。キャベッジの進塁打で１死三塁を作るも、吉川の一ゴロ、ダルベックの遊ゴロで得点を奪えない。二回以降は村上の前に沈黙し、浅野の後は２１打者