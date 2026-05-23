ほかの家庭ではすでに給付金が振り込まれていると聞くと、自分の家庭は対象外なのではないかと不安になることもあるかもしれません。「物価高対応子育て応援手当」は、物価高の影響を受ける子育て世帯を支援する制度で、すでに支給が始まっている自治体はあります。 ただし、支給時期や手続きの要否は自治体ごとに異なり、受け取るタイミングに差があるようです。本記事では、その仕組みと注意点を解説します。 「