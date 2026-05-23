【スターレイル楽園「GAME NEVER ENDS」】 開催期間：5月21日～23日 入場無料 HoYoVerseは、5月21日より23日の3日間にかけて、POP UPイベント「スターレイル楽園『GAME NEVER ENDS』」を開催している。本イベントはスペースファンタジーRPG「崩壊：スターレイル」のサービス開始3周年を記念したリアルイベントだ。場所は東京・豊島区東池