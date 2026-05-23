5月23日、京都競馬場で行われたG3・平安ステークス（ダ1900m）は、横山和生騎乗の1番人気、ロードクロンヌが重賞2勝目をマークした。直線での手応えは抜群で、早々に先頭に立つ競馬を見せライバルを圧倒した。平安S、勝利ジョッキーコメント1着ロードクロンヌ横山和生騎手「イメージしていた通りの流れにうまく乗せられましたし、本当に強かったですね。結果的に見たらあそこ（4コーナー）で勝負は決まっていたかなと思うんで