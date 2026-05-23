歌手・タレントのあのが23日、自身のX(Twitter)で、テレビ朝日系バラエティ番組『あのちゃんねる』を降板する意向を表明した。18日の放送で、番組側が「不本意な発言を誘導」したとして謝罪。あのは、過去にも企画や質問内容に抵抗してきたと明かし、「もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」とつづった。あの18日に放送された『あのちゃんねる』では、あのが「嫌いな芸能人」を告