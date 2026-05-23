JRAは、第67回宝塚記念ファン投票の第2回中間発表を行った。トップを維持したのはクロワデュノール（牡4・栗東・斉藤崇史）で、26万3292票を獲得。2位にはメイショウタバル（牡5・栗東・石橋守）が25万2887票、3位にはマスカレードボール（牡4・美浦・手塚貴久）が23万5662票で続いた。上位陣の順位に大きな変動はなかったものの、10位には前回11位だったエンブロイダリー（牝4・美浦・森一誠）が浮上。ジャンタルマンタルは11