5月24日（日）に東京競馬場で行われる、第87回優駿牝馬・オークス（G1・3歳牝・芝2400m）の枠順が確定した。女性騎手として史上初のクラシック騎乗となる今村聖奈騎手は、ジュウリョクピエロとのコンビで8枠16番から歴史的快挙に挑む。ジュウリョクピエロは豪快な末脚が魅力で、ここは1番人気に推されても不思議ではない素質馬。レースでは牝馬二冠がかかるスターアニス、武豊騎手騎乗のアランカールなど強力メンバーが立ちは