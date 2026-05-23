『Samantha Thavasa（サマンサタバサ）』から、俳優・松川星を起用した最新ビジュアルが公開されました♡今回登場したのは、デジタル時代のライフスタイルに寄り添う「Samantha Smartwang」と、季節感たっぷりのトートバッグ。春夏コーデを華やかに彩る鮮やかなカラーや、サマンサタバサらしいフェミニンなデザインに注目です♪ ビビットカラーが映えるSmartwang 価格：30,800円（税込） 「Sam