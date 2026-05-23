韓国コスメブランド「A’pieu（アピュー）」から、自分だけのカラー調整を楽しめる新作チーク「アピュー ムードブレンディング ジェリーチークバーム」が2026年5月22日（金）より発売♡ベースカラーとポイントカラーを自由にミックスできるデュアルタイプで、自然な血色感と立体感*を演出します。ぷにぷに質感のジェリーテクスチャーで、今っ