不二家洋菓子店に、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とペコちゃんのスペシャルコラボが登場♡ 2026年にデビュー30周年を迎えたポムポムプリンをお祝いする今回の企画では、限定スイーツやグッズ、店頭演出など、ポムポムプリンの世界観をたっぷり楽しめる内容が盛りだくさん。「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 ～おうちでのんびりおやつタイム～」をテーマに、