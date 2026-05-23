◇パ・リーグ西武4―1オリックス（2026年5月23日ベルーナD）西武の3年目右腕・上田大河がプロ初勝利を挙げた。先発・佐藤爽が左肘付近に打球を受けた影響もあり、2―0の5回1死二、三塁で降板。ここで出番となった上田は「想定していなかった」。若月を投ゴロに仕留めるも、渡部の右前適時打で1点を失った。しかし続く中川を遊ゴロ。リードを守って降板し、白星を手にした。プロ3年目でうれしい初勝利。「一生に一