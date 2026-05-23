ソフトバンクの孫正義オーナー（68）が23日、「王レガシープロジェクト」の発足にともない福岡市内のホテルで行われたレセプションパーティーで、ビデオメッセージにて王貞治球団会長（86）への思いを語った。かねて王会長への強いリスペクトを口にしている。「王会長は本当に素晴らしい野球のレジェンドであるというだけじゃないと思うんです。人間的にも尊敬できる素晴らしい方だから、周りの人がこうやって集まって感謝の気