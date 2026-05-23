思考力を健やかに保つためには、日常的に頭を使う習慣が大切です。今回は、空いた時間にサクッと挑戦できる、ひらがなのクロスワードパズルを用意しました。全ての空欄を埋めて、すっきりした気分を味わいましょう！問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・横の並び：わ ＋ □ ＋ ち ＋ □・縦の並び（左）：つ ＋ □ ＋ え・縦の並び（右）：い ＋ □ ＋ こ答えを見る↓↓↓↓↓正解：「