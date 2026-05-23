All About ニュース編集部は4月28日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「吉沢亮出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「吉沢亮の出演作で好きなドラマ」ランキングを紹介します。【5位までのランキング結果を見る】2位：『大河ドラマ 青天を衝け』（渋沢栄一）／55票2位には、NHK大河ドラマ『青天を衝け』がランクイン。2021年放送のNHK大河ドラマで、吉沢さんは主演として渋沢栄一役に