「老後は趣味を持ちなさい」「やることを見つけなさい」。そんなアドバイスをよく聞きます。でも正直なところ、「好きなことが何か」という問いに、すぐに答えられる人は少ないのではないでしょうか。仕事一筋だった人ならなおさらです。そこで発想を転換。「好きなこと」を探すのではなく、「嫌いなこと」「やりたくないこと」を明確にすることから始めてみましょう。今回は、嫌いなことの積み重ねが、意外と人生を豊かにする近道