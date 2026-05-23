言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、表現の幅広さや華やかさを表す言葉、クリエイティブな活動の旺盛さを称える表現、そして物理的な感覚や心理的な距離感を言い表す言葉という、多様な性質を持つ3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□い□□くつめ