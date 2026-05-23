アイドルグループ「FULIT BOX」の立花ことりさんが、FLASH（光文社）に登場しました。【写真】Tシャツをたくしあげた立花ことりさん「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」（TIF）に初出場が決定したFULIT BOX。同グループのセンタ―を務める立花さんがまぶしいグラビを披露。FULIT BOXの赤色担当としてデビューし、チェキ撮影会では長蛇の列ができるなど絶大な人気を誇る彼女。スレンダーボディと色白の美肌、はつらつとした表情の王道ビキ