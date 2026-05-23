東京都在住・27歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、群馬県の「伊香保温泉 お宿玉樹」です。※以下の情報は2026年5月22日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「伊香保温泉 お宿玉樹」は黄金の湯と白銀の湯が楽しめる純和風旅館東京都在住・27歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、群馬県の「伊香保温泉 お宿玉樹」でした。・宿泊した部屋：蓬