「中国・欧州人権セミナー2026」が5月21日、フランスの首都パリで開催されました。今回のセミナーは中国人権研究会とフランス海外科学院が共同で主催し、中国および欧州約20カ国、さらに国連から参加した100人以上の専門家・学者が「国際秩序の変遷と人権の未来」をテーマに踏み込んだ議論を交わしました。会議では、「中国と欧州が共に直面する人権上の課題と負うべき責任」「多国間主義の下での主権と人権」「伝統的人権観の歴史