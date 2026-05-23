Omoinotakeが、7月1日より放送のTVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期のオープニングおよびエンディングテーマを担当。また、YouTubeのアニプレックスチャンネルにて公開されたアニメPVにて、楽曲も一部公開となった。 （関連：Omoinotake、日本武道館に立つ！音楽を諦めなかった14年の物語のその先――3人が鳴らす温もりの正体） オープニングテーマとなる新曲「FLASHBULB」は、瞬間的