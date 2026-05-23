一時期は６連敗と苦境に陥っていたが、シーズン最終盤は白星を重ねた。J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTで２連勝中の柏レイソルは、５月23日にEAST最終節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦した。注目の“千葉ダービー”で、35分に垣田裕暉が先制点を挙げると、その４分後に小泉佳穂が追加点を奪う。 45＋２分に失点し、１点リードで迎えた後半、75分に細谷真大がチーム３点目をゲット。85分に再び、ゴ