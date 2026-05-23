柏レイソルは５月23日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。４−２で勝利し、３連勝を飾った。チームの４点目を挙げた古賀太陽は、試合後のフラッシュインタビューで、前回対戦ではアウェーで悔しい思いをした千葉ダービーでの勝利に、「結果を出せたことはホッとしています」と安堵の表情を見せた。一方で「内容だったりスコアのところは、正直まだまだ課題となるような部