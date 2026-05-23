女優の小池栄子（45）が23日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）に出演し、“推し俳優”の存在を明かした。主演する同局ドラマ「ムショラン三ツ星」（23日スタート、土曜後10・00）の共演者に“推し”がいることを明かされると、「そうなんです。大好きな山内圭哉さんです」と告白。「とにかく面白い！お芝居が面白いのと一見怖そうに思われる方だと思うけどめちゃめちゃ優しいんです。ギャップにやられちゃうんです」と俳優・