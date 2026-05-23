◇パ・リーグ西武4―1オリックス（2026年5月23日ベルーナD）西武・長谷川信哉が2試合連続で打点をマークし、勝利に貢献した。1点差に迫られた直後の5回無死一、三塁で左翼線に適時二塁打。再びリードを広げ「すぐに取り返すことが大事なので、走者を還すことができて良かった」と胸を張った。前日は9回に6号ソロを放ってチーム唯一の得点をマークした。この日は2回にも中前打をマークして、17日の日本ハム戦以来となる