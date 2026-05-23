気象台は、午後8時30分に、大雨警報（浸水害）を那覇市、南城市、嘉手納町、与那原町に発表しました。【警戒エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・那覇市、南城市、嘉手納町、与那原町に発表 23日20:30時点本島中南部、久米島では、24日明け方まで土砂災害に、23日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■那覇市□大雨警報【発表】・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量60