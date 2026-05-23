韓国の人気アイドルグループ「LE SSERAFIM（ルセラフィム）」のSAKURA（宮脇咲良＝28）が、23日までにインスタグラムを更新。最新ヘアを公開した。SAKURAは「PINKKURA COMEBACK」とつづり、ピンク色に変えた最新ヘアで、ウエストのくびれ際立つ衣装でカメラを見つめる姿などを公開した。この投稿に「かわいいです」「ずっとずっと待ってました」「とても美しい」「ピンクククラを嫌いな人なんている？」「女神」「ピンクのさくちゃ