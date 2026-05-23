将棋の第11期叡王戦5番勝負は23日、大阪府泉佐野市の「犬鳴山温泉み奈美亭」で第4局を行い、先手の挑戦者・斎藤慎太郎八段（33）が伊藤匠叡王（23）＝王座との2冠＝を155手で破り、シリーズ成績を2勝2敗とタイとした。相掛かりとなった本局は中盤以降も拮抗（きっこう）した戦い。膠着（こうちゃく）状態が続き、千日手もようとなったが、斎藤が果敢に打開して混戦の終盤になだれ込んだ。両者1分将棋の大激闘は合入王寸前に斎