フジテレビ「ＭＵＳＩＣＦＡＩＲ」が２３日、放送され、ＣＨＥＭＩＳＴＲＹがＲＯＩＲＯＭとのコラボで代表曲「ＰｏｉｎｔｏｆＮｏＲｅｔｕｒｎ」（２００１年）を、最新ＣｏｖｅｒＢｅｓｔＡｌｂｕｍから「ＢａｂｙＤｏｎ’ｔＣｒｙ」（安室奈美恵）を披露した。美しい歌声＆ハーモニーはもちろんのこと、ＳＮＳでは、堂珍「堂珍さんガチイケメン４５歳なのに若すぎる」「若返ってないか」「相変わらず地上