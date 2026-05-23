◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手が、先制２点打でチームに勝利をもたらした。０―０の５回２死二、三塁からウィットリーの直球を中前にはじき返した。「追い込まれていましたが、食らいついてコンパクトにスイングすることを心掛けました」。３回にはチーム初安打となる左前打を放った。２戦連続のマルチ安打で、デビューから４戦連続安打は球団１０年ぶりだ。