◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）巨人が今季ワーストタイとなる３連敗を喫した。今季初スタメンの浅野翔吾外野手を「１番・中堅」に据えたオーダーで臨んだが、阪神先発・村上を攻略できず、今季５度目の完封負けとなった。１９日まで阿部政権下では最長タイとなる７連勝と好調だった打線が、一気に静かになってきた。巨人の１番には浅野が入った。昨年８月２７日の広島戦（マツダ）以来となる、今