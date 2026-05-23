２３日、留神峪炭鉱で活動する救助関係者。（長治＝新華社記者／曹陽）【新華社長治5月23日】中国山西省長治市沁源（しんげん）県の通洲集団留神峪（りゅうじんよく）炭鉱で22日に起きたガス爆発事故は23日午後2時（日本時間同3時）時点で82人が死亡、9人が行方不明となっている。123人が病院に搬送され、33人はすでに帰宅した。事故を重く見た山西省共産党委員会と省政府が救援・医療分野の7チーム計755人を派遣し、救援活動は