沖縄県では線状降水帯が発生して非常に危険な大雨となっています。【映像】沖縄県に今年全国初の線状降水帯気象庁は線状降水帯による非常に激しい雨が降り続いているとして、午後7時58分に沖縄県に対して今年全国初となる顕著な大雨に関する情報を発表しました。沖縄本島地方では災害の危険度が急激に高まっています。地元の市町村から出されている情報を確認し安全な場所に避難するようにしてください。屋外へ出ること