◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月23日東京ドーム）阪神が巨人相手に連勝し、今季2度目の4連勝を飾った。貯金は今季最多となる「10」に到達した。3安打1打点と躍動した前日22日に続き、「1番・左翼」で先発出場した立石が先制点を叩き出した。「追い込まれていましたが、食らいついてコンパクトにスイングすることを心がけました」。5回2死二、三塁。カウント1―2から相手先発・ウィットリーが投じた外角高め154キロ