◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-0 巨人(23日、東京ドーム)巨人は阪神に敗れ、3連敗を喫しました。先発マウンドにあがった巨人・ウィットリー投手は、初回の先頭から二者連続での空振り三振を記録。続く森下翔太選手には死球を与えてしまうも、佐藤輝明選手からも空振り三振を奪い、初回のアウトを全て空振り三振で奪います。さらに2回にも2つの三振を記録。阪神打線をほんろうします。しかし5回、1アウトから四球とヒットでピンチを