【J1百年構想リーグ EAST第18節】(三協F柏)柏 4-2(前半2-1)千葉<得点者>[柏]垣田裕暉(35分)、小泉佳穂(39分)、細谷真大(75分)、古賀太陽(89分)[千]久保庭良太(45分+2)、高橋壱晟(85分)<警告>[千]久保庭良太(67分)、エドゥアルド(87分)、松村拓実(90分+1)観衆:26,884人主審:Damian Kos└撃ち合いのダービー制した柏が6連敗→3連勝でフィニッシュ、3連敗の千葉は最下位で終える…