[5.23 J1百年構想リーグ EAST第18節 柏 4-2 千葉 三協F柏]23日、J1百年構想リーグ EASTグループ第18節が開催された。三協フロンテア柏スタジアムでは、柏レイソルとジェフユナイテッド千葉が対戦。FW垣田裕暉とMF小泉佳穂のゴールで柏が2点リードするも、前半ATにDF久保庭良太が1点を返す。後半、FW細谷真大の得点で柏が加点、DF高橋壱晟が1点を返すも、DF古賀太陽がダメ押し。柏が4-2で撃ち合いを制した。6連敗から一転、前節