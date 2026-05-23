【J1百年構想リーグ EAST第18節】(メルスタ)鹿島 1-0(前半0-0)FC東京<得点者>[鹿]師岡柊生(79分)<警告>[鹿]鈴木優磨(89分)[F]室屋成(39分)主審:木村博之└W杯戦士不在の最終節…首位鹿島が2位FC東京下してEAST独走フィニッシュ!! “連覇”かけて神戸との最終決戦へ