[5.23 J1百年構想第18節 鹿島 1-0 FC東京 メルスタ]J1百年構想リーグは23日、第18節を各地で行い、首位の鹿島アントラーズが2位のFC東京を1-0で破った。後半35分、途中出場のMF知念慶からFW師岡柊生へのホットラインで決勝点。2位との勝ち点差を8に広げ、堂々の独走フィニッシュでWEST首位・神戸とのプレーオフラウンドに歩みを進めた。すでに鹿島の首位通過が決まった状況で迎えたEAST最終節。鹿島はGK早川友基とDFキム・テヒ