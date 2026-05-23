6月10日（水）25時09分〜 日本テレビ（関東ローカル）にて放送開始（TVer、日テレ無料(TADA)では地上波番組放送後より見逃し配信を実施） 指原莉乃プロデュースのアイドルグループ ≠ME主演の連続ドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」。本日、メインビジュアル解禁＆予告映像を公開！野口衣織（＝LOVE）、大場花菜（＝LOVE）らの出演も決定！予告映像：https://youtu.be/66rmzmdPRl8本作は人気脚本家