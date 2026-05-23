この記事をまとめると ■トラックの世界には暗黙のルールが存在する ■休憩中のドライバーがいるまわりでは配慮が求められる ■トラックを停めるときは周囲の状況を読み解く必要がある トラックドライバー同士には通じるルール 道路の上には、交通ルールとは別に、現場で自然に受け継がれてきた暗黙のルールがある。それは明確に定義されたものではなく、毎日ハンドルを握り、時間と荷物と道路状況に向き合っているトラックドラ