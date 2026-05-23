◇セ・リーグ巨人0―3阪神（2026年5月23日東京D）巨人はわずか3安打で阪神に完敗を喫し、7連勝後に3連敗。貯金が3に減った。巨人の零敗は今季5度目で、阪神戦は3度目。高橋、才木、村上といずれも完封勝利を許している。今季加入した先発右腕・ウィットリーは4回までに7三振を奪い、1安打無失点と好投。だが、0―0のまま迎えた5回1死から木浪に四球を与えたのをきっかけに2死二、三塁とされ、相手のドラフト1位新人・